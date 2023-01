PSG : Hakimi pour faire craquer Mbappé, Madrid attaque

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

La coupe du monde 2022 a confirmé que le PSG possède bien le meilleur latéral droit au monde en la personne d'Achraf Hakimi. Le Marocain est dans le viseur de son club formateur, le Real Madrid, conscient aussi de la relation forte entre le joueur et Kylian Mbappé.

Dans les hommes forts du PSG, on cite rapidement les trois stars de l'attaque : Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, ou dans un autre secteur de jeu Marco Verratti, lequel vient d'ailleurs de prolonger son contrat avec les champions de France. Mais, Achraf Hakimi n'est plus un joueur à négliger. La coupe du monde 2022 avait confirmé, si besoin était, que le latéral droit marocain est bien dans le gotha mondial. Techniquement comme mentalement, il a été l'un des leaders des Lions de l'Atlas dans leur épopée jusqu'en demi-finale. Des grosses performances survenues en parallèle à des rumeurs persistantes au mercato. Achraf Hakimi est visé par l'Inter Milan, le club où il évoluait avant d'arriver à Paris. Mais un autre ex du Marocain ambitionne également un rapatriement du joueur du PSG, et probablement avec des intentions masquées.

Le Real vise Hakimi pour l'été, en attendant Mbappé ?

Ce club n'est autre que son club formateur, le Real Madrid. Achraf Hakimi n'avait pas réussi à s'imposer chez les Merengues, ne cumulant que 17 apparitions sous le maillot madrilène avant de devoir partir. Il avait alors du s'exiler en prêt à Dortmund où son talent avait pu exploser aux yeux de l'Europe. En 2023, la donne serait différente à Madrid pour le Marocain. Le titulaire habituel du poste Dani Carvajal n'étant clairement pas à la hauteur du joueur du PSG. Et forcément, cela donne des idées à Florentino Perez, même si le patron du Real Madrid sait qu'il est extrêmement difficile de négocier avec Nasser Al-Khelaifi, surtout depuis le dernier mercato et quelques propos acides du dirigeant espagnol à l'encontre de son homologue qatari.

Selon El Nacional, les dirigeants merengues veulent se renforcer au poste de latéral droit l'été prochain. Et Achraf Hakimi est clairement ciblé pour ce poste par le Real Madrid. Toutefois, le joueur de 24 ans ne sera pas facile à signer. Il est sous contrat jusqu'en 2026 au PSG, un club pas facile à convaincre quand il s'agit de se séparer de ses éléments forts. Sans oublier que la valeur de la star marocaine est estimée à 70 millions d'euros. Madrid essayera de jouer sur la carte affective pour Hakimi, né à Madrid et touché de n'avoir pas pu réussir chez les Merengues selon le média espagnol. Arracher Hakimi n'est pas innocent non plus dans le dossier Kylian Mbappé. Les deux hommes sont des amis proches et on se dit au Real qu'il serait plus facile d'amener le Français si le Marocain le devançait dans le vol Paris-Madrid.

On l'a en effet vu lors du Mondial au Qatar, et même ces derniers jours, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont inséparables, les deux joueurs du Paris Saint-Germain ayant repris l'entraînement en même temps après la Coupe du Monde, et étant ensuite partis prendre de courtes vacances aux Etats-Unis. On les a notamment vu sur le bord du parquet pour voir un match de NBA, ou déambulant bien masqués du côté de Time Square. Tout cela titille évidemment Florentino Perez qui pense qu'en réussissant à convaincre Achraf Hakimi de revenir à la Maison Blanche, alors il serait ensuite plus simple de faire signer le numéro 7 du PSG. Sur le papier, cela se tient, même si on l'a vu en juin dernier, Nasser Al-Khelaifi sait trouver des arguments pour garder ses stars. Suite au prochain épisode, le dossier Mbappé étant toujours susceptible de faire bouillir n'importe quel mercato.