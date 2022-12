Le PSG et les Anglais reviennent au Barça, ça urge pour Dembélé

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone va devoir repartir au combat pour Ousmane Dembélé. Après une prolongation de contrat qui a mis une saison complète à aboutir, le club catalan reste sous la menace des clubs étrangers dès les prochains mois sur la question de la clause libératoire.

Désormais utile et bien plus régulier au FC Barcelone, Ousmane Dembélé va t-il être arraché par un gros club européen ? Transféré en Catalogne pour 140 millions d'euros à l'été 2017, le jeune français a tardé à confirmer qu'il valait bien son prix. Blessures récurrentes et problèmes de discipline hors terrain ont fâché les dirigeants catalans et les socios. Mais, depuis l'arrivée de Xavi, cela va beaucoup mieux pour l'ancien rennais, redevenu également titulaire en Equipe de France pendant cette coupe du monde 2022. Il est véritablement l'un des leaders des Blaugranas cette saison.

Dembélé parti pour 50 millions, la menace plane au Barça

De quoi attirer en Europe, que ce soit le PSG ou les formations de Premier League. Et, financièrement, Ousmane Dembélé a tout du bon coup comme l'indique Mundo Deportivo. Le journal sportif catalan a rappelé les conditions entourant la prolongation de contrat du joueur français en juillet dernier. Dembélé avait accepté de rester en Catalogne pour deux années supplémentaires avec une réduction de salaire. Mais, pour consentir à ces efforts, le Français avait obtenu une baisse de sa clause libératoire.

🚨 Ousmane Dembélé's release clause at Barcelona:



💰 €100m this summer, of which he would receive €50m himself

💰 €50m next summer



(Source: @footmercato) pic.twitter.com/2VAhYUs6hp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2022

Celle-ci était fixée à 400 millions d'euros à sa signature en 2017 et vaut désormais bien moins cher. 100 millions d'euros pour être exact à l'heure actuelle. Ce montant est en plus dégressif. Au prochain mercato estival, la clause tombera à 50 millions d'euros. Une bouchée de pain pour les prétendants au rachat de l'ailier ce qui contraint le Barça à reprendre très vite les négociations pour une nouvelle prolongation de contrat de Dembélé. Celui-ci est prêt à discuter, reste à savoir à quelles conditions financières. De nouveaux maux de tête sont à prévoir pour la direction sportive et la comptabilité du club catalan...