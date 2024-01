PSG ‍: Ekitike, une destination improbable sur le gong ‍!

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Hugo Ekitike est placé sur la liste des joueurs indésirables et donc par conséquent, ouvert à un transfert. S'il discute avec plusieurs clubs pour partir dès cet hiver, un cador anglais vient de se renseigner à son sujet.

Comme à chaque période du mercato, des clubs européens, souvent fortunés, ont la fâcheuse tendance à formuler des offres pharaoniques de dernière minute. Une forme de panique qui est souvent associée à Manchester United. Le club anglais l'avait notamment fait pour Anthony Martial en 2015, avec 80 millions d'euros, bonus compris, pour s'offrir les services du jeune attaquant monégasque à l'époque. Compte tenu de la situation sportive des Red Devils, il n'est pas impossible que la direction recommence. Surtout que le journaliste Sacha Tavolieri a expliqué que Manchester United s'est vu offrir la possibilité de recruter Hugo Ekitike d'ici la fin du mercato hivernal. Alors qu'il négocie avec Francfort, le joueur du PSG pourrait finalement partir outre-Manche.

Manchester United se renseigne auprès d'Ekitike

Un transfert d'Hugo Ekitike à Manchester paraît irréalisable et pourtant, le club manque d'animation offensive et n'a pas peur de tenter des coups. Concernant l'attaquant français, il sait qu'il n'aura pas l'opportunité de jouer à Paris cette saison et doit se trouver un nouveau club. Francfort est toujours en pourparlers avec le club de la capitale ainsi que l'entourage de l'ancien attaquant du Stade de Reims, mais les négociations traînent et si Manchester United décide réellement de passer à l'offensive, alors il faudra vraiment considérer cette offre. Surtout que l'actuel 8e de la Premier League a de plus gros moyens que le club allemand et peut donc plus facilement satisfaire les exigences du PSG. Reste à savoir si Manchester compte obtenir le prêt d'Ekitike pour six mois ou envisage un transfert définitif. Toujours est-il que ce dossier risque de faire l'actualité jusqu'à la toute fin du mercato hivernal.