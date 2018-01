PSG : Paris, Chelsea, Real... Courtois est dans le flou au mercato

Dans : Mercato, PSG, Liga, Premier League.

En fin de contrat en juin 2019, Thibault Courtois est au cœur de l’actualité en ce début de semaine. L’international belge, brillant cette saison avec Chelsea, est dans le viseur de plusieurs gros clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Egalement intéressé par David De Gea et Jan Oblak, le club de la capitale surveille assidûment la situation de l’ancien gardien de l’Atlético Madrid, selon AS. Mais l’avenir de Thibault Courtois est encore loin d’être tranché. Il faut dire que ce dernier a l’embarras du choix au mercato…

Le PSG n'est pas tout seul sur le coup

Selon les informations de Football London, deux autres choix s’offrent au gardien de but des Blues. Longtemps intéressé par les services de Kepa Arrizabalaga, le Real Madrid pourrait finalement passer à l’offensive pour arracher la signature de Thibault Courtois cet été. Une concurrence de poids pour le PSG, d’autant qu’un autre club est actif dans ce dossier… Chelsea, évidemment. Le club entraîné par Antonio Conte souhaite absolument prolonger son gardien de but, et le Belge n’a pas encore fermé la porte à un nouveau bail à Londres. Autant dire que le PSG devra se montrer patient et (très) convaincant s’il veut s’attacher les services de ce très grand gardien, aussi bien par la taille que par le talent.