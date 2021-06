PSG-Chelsea : C’est la lutte finale pour Hakimi

Dans : Mercato.

Arrière droit très désiré par Leonardo et le PSG, Achraf Hakimi va quitter l’Inter Milan cet été.

Deux clubs font le forcing pour l’avoir, et l’accord est désormais imminent alors que chaque offre pourrait être la bonne. Si Chelsea ne semblait pas déterminé à monter aussi haut que le PSG dernièrement, le forcing de Thomas Tuchel incite les dirigeants anglais à rester alertes. En effet, l’ancien entraineur du Paris SG n’a pas du tout l’intention de laisser l’arrière droit marocain au club de la capitale française, et cela donne lieu à une belle bataille. L’Inter Milan suit ça avec attention, voire délectation, puisque les montants demandés pour vendre l’ancien joueur du Real Madrid sont pas loin d'être atteints. En effet, spécialiste italien du mercato, Alfredo Pedulla fait le point sur ce dossier qui devient brûlant.

Le club milanais demandait initialement 80 ME pour vendre Hakimi. Le PSG comme Chelsea ont proposé des sommes inférieures, jusqu’à 60 ME, avec à chaque fois un joueur en échange (Leandro Paredes côté Parisien, Marcos Alonso pour Chelsea). Désireux d’avoir du cash en priorité, l’Inter Milan a baissé ses prétentions à 70 ME et des bonus pour céder son arrière droit sans échange de joueurs. Pour le moment, aucun des deux clubs ne s’est présenté avec une telle offre. Résultat, la formation italienne a baissé ses prétentions une dernière fois, à 70 ME sans bonus. Le PSG pourrait s’en rapprocher, tout comme Chelsea, dans les heures qui viennent, puisque le journaliste transalpin assure qu’une nouvelle offre va être reçue en ce début de semaine par le champion d’Italie. Un deal final aux alentours de 65 ME est envisageable, alors que Hakimi s’est déjà mis d’accord avec le PSG en ce qui concerne son futur contrat, mais pas avec Chelsea, qu’il semble moins enclin à rejoindre. Un dossier difficile à lire pour le moment, mais qui va très certainement se décanter dans les prochains jours.