PSG : Hakimi, une femme peut tout changer !

Entre Chelsea et le PSG, la bataille fait rage pour faire signer Achraf Hakimi, les deux clubs tentant de convaincre l'Inter que leur offre est la mieux. Mais pour le joueur, Paris est désormais le grandissime favori, car il n'est pas le seul à vouloir rejoindre la capitale française.

Les dirigeants de l’Inter Milan font monter les enchères au sujet d’Achraf Hamiki, le champion d’Italie ayant bien compris que l’international marocain était convoité par deux clubs capables de lâcher des dizaines de millions d’euros lors de ce mercato, à savoir le Paris Saint-Germain, où Leonardo en a fait une de ses priorités, et Chelsea, Thomas Tuchel appréciant également le latéral droit. Tandis qu’on évoque désormais des propositions financières à hauteur de 70 millions d’euros, alors que dans un premier temps les deux clubs offraient 60 millions d’euros et que l’Inter exige 80 millions d’euros, du côté du clan Hakimi on aurait déjà fait un choix fort affirme la Gazzetta dello Sport. En effet, le quotidien sportif italien explique que si le PSG a désormais un petit avantage sur les Blues, c’est que du côté du joueur marocain et de sa famille on préfère très clairement rejoindre Paris.

Et c’est l’épouse d’Achraf Hakimi qui s’est invitée dans ce possible transfert vers le vice-champion. Actrice de profession, et née à Madrid, Hiba Abouk adore Paris, qu’elle fréquente notamment pour son métier et où elle effectue régulièrement de longs séjours. En signant au Paris Saint-Germain, le défenseur de l’Inter permettait à sa famille d’être encore plus souvent ensemble. Même si ce genre d'argument peut faire sourire dans un transfert à 70ME et des conditions salariales colossales pour Hakimi, il est cependant clair que le désir de son épouse de s'installer définitivement dans la capitale française va peser lourd si les deux offres du PSG et de Chelsea sont identiques. Et le quotidien sportif italien en est convaincu, Madame Hakimi met tout son poids dans la balance pour une signature à Paris. Les planètes commencent à s'aligner pour Leonardo dans ce dossier du défenseur sur lequel il mise beaucoup.