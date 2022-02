Pochettino à Manchester United, une légende du club a trouvé plus fort

Roy Keane, ancienne légende de Manchester United, a trouvé qui serait l’entraîneur idéal des Red Devils pour la saison prochaine. Non il ne s’agit pas de Mauricio Pochettino.

Mercredi dernier au Wanda Metropolitano, Diego Simeone et Ralf Rangnick se sont croisés et pour Roy Keane, l’histoire va encore plus loin. L’ancien milieu défensif, qui a joué pour Manchester United de 1993 à 2005, voit El Cholo comme l’entraîneur parfait sur le banc mancunien dans les saisons à venir. « Je vois peut-être Simeone, il a le bon type de caractère. Il traverse une période difficile avec l'Atletico. Son parcours est peut-être terminé avec eux. Simeone, allez le chercher, c'est un grand personnage. Il a fait de grandes choses. Il ne plaisante pas avec les joueurs. Peut-être que quelqu'un comme lui qui arrive dans le club, ça pourrait marcher. Je me fiche de savoir qui est sous contrat ; si vous pensez qu'il est le bon manager pour Manchester United, allez le chercher » a déclaré l’Irlandais de 50 ans sur The Overlap Live. En poste à l’Atlético Madrid depuis 2011, Diego Simeone est encore sous contrat avec le champion d’Espagne en titre jusque 2024. En cas d’arrivée, Diego Simeone retrouverait celui qui lui l’a toujours empêché de remporter la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo.

‘Go and get Simeone,’ said Roy Keane, as blunt as ever.



Except when did Manchester United last go for a manager from another elite club?



If #MUFC want a top appointment – Pochettino being the No 1 choice – the club might need a new, bolder approach. https://t.co/TuZYDeqO2e