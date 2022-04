Paul Pogba, enfin une bonne pioche pour le PSG !

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

A trois mois de la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba semble se diriger vers le PSG et Leonardo, qu'il a pu rencontrer dernièrement. Le milieu de terrain tricolore s'éloigne de plus en plus de MU après une offre XXL des Red Devils, laissée sans réponse.

« Rêvons plus grand », le slogan du PSG sous l'ère Qatar Sports Investments devrait encore se confirmer lors du prochain mercato estival. Un an après la pluie de stars sur la capitale, entre Messi, Sergio Ramos ou Donnarumma, c'est un autre galactique qui semble se diriger vers le Parc des Princes. Selon les informations données par Foot Mercato, la priorité du PSG cet été se nomme Paul Pogba. Déjà courtisé la saison dernière, le joueur de Manchester United a échangé directement avec Leonardo. « Après en avoir discuté avec l'état-major du club, le directeur sportif a pu rencontrer directement Paul Pogba pour lui exprimer son vif intérêt. Et la réciprocité existe » écrit le média spécialisé. Après six ans d'exil en Angleterre, Paul Pogba n'a pas convaincu à cause de grosses blessures. Depuis le 1er janvier 2022, l'ancien de la Juventus est libre de négocier avec qui il le souhaite alors que son contrat chez l'actuel septième de Premier League sera rompu le 30 juin prochain.

Une pont d'or de Manchester United ?

Paul Pogba is ready to join PSG. [@Santi_J_FM] #MUFC — MUFC Scoop (@MUFCScoop) April 11, 2022

Comme Kylian Mbappé et le PSG, Manchester United est prêt à tout pour conserver le Français champion du monde en 2018. D'après The Sun, le board mancunien a fait une offre exceptionnelle à La Pioche pour le convaincre de prolonger son bail à Old Trafford. Cette saison, celui qui a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues, pour un but et neuf passes décisives, est actuellement le quatrième joueur le mieux payé du club derrière Cristiano Ronaldo, David de Gea et Jadon Sancho. Mais avec cette offre stratosphérique, Paul Pogba peut devenir le numéro un...en Premier League. On parle d'environ 400 000 livres sterling (480 000€) par semaine soit près de 24 millions d'euros à l'année avec d'éventuels bonus majeurs. Paul Pogba n'a pas donné suite à cette requête et son clan aurait démenti l'existence même de cette proposition. Sur le terrain, Paul Pogba et les siens enchaînent les contre-performances avec une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions et une saison cataclysmique en Premier League. Si Manchester United ne semble pas en mesure de disputer la prochaine Ligue des champions, Paul Pogba pourrait le faire dans l'entrejeu du PSG, fébrile depuis plusieurs années et qui cherche un véritable relais à Marco Verratti. Né à Lagny-sur-Marne, Paul Pogba va donc très probablement retrouver la région parisienne, quinze ans après son départ de l'US Torcy.