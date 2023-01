Pas de PSG, Lilian Thuram envoie son fils au Barça

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat l'été prochain à Monchengladbach, Marcus Thuram fait l'objet d'intérêts nombreux en Europe. Chelsea, le PSG notamment mais son père Lilian préfère plutôt qu'il aille dans l'un de ses anciens clubs, le Barça.

Il sera l'attaquant français le plus sollicité cet été. Marcus Thuram séduit beaucoup en Europe après quatre années riches passées au Borussia Monchengladbach. Cette saison, il en est déjà à 10 buts en Bundesliga et 13 toutes compétitions confondues. En plus, il s'est fait une place en Equipe de France disputant l'Euro et surtout la coupe du monde 2022. La bataille pour le signer sera d'autant plus forte qu'il arrive en fin de contrat en Allemagne. Les cadors européens sont déjà actifs sur le dossier. Le PSG s'est renseigné mais c'est surtout Chelsea qui se montre entreprenant ces derniers temps.

Lilian Thuram rêve de voir son fils au Barça

D'une manière ou d'une autre, Marcus Thuram est appelé à franchir un palier dans les prochains mois. Il va quitter un bon club de Bundesliga pour une équipe de premier plan et ainsi découvrir le haut niveau européen. Il ne devra pas se rater dans son choix et quoi de mieux que de demander conseil à son père Lilian Thuram, ancien de la Juventus ou encore du FC Barcelone. Les Blaugranas, aussi intéressés par le joueur, seraient l'option rêvée pour l'ancien latéral des Bleus.

C'est ce qu'il a confié à la radio catalane Rac1. « Je veux le meilleur pour mes enfants. Pour Marcus, jouer au Barça serait un rêve. Si vous me donnez le contrat, si vous l'avez, je le signe. Mais l'important est que Marcus continue de progresser en tant que footballeur », a t-il lâché. Un vœu guidé par le bon travail réalisé par son ancien coéquipier Xavi sur le banc catalan. « Petit à petit, ils redeviennent une grande équipe. Ils sont déjà leaders et cela me rend heureux, pour le Barça et pour Xavi. Il est très jeune et gagnera beaucoup de titres », a t-il développé. Petit coup de pression pour son fils ou simple avis désintéressé. Pour le moment, pas sûr que cela suffise à peser dans la balance puisque Chelsea reste le favori numéro 1 dans le dossier Marcus Thuram.