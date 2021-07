OM-PSG : Milik et Kean, la Juve rode toujours

Dans : Mercato.

Il y a plusieurs semaines, Moise Kean et Arkadiusz Milik étaient régulièrement associés à la Juventus Turin au mercato.

En quête d’un renfort offensif pour accompagner Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame a les yeux rivés vers la Ligue 1. En effet, Arkadiusz Milik, Mauro Icardi ou encore Moise Kean étaient régulièrement associés à la Juventus Turin au mercato. Mais le départ d’Andrea Pirlo et le retour au club de Massimiliano Allegri avaient calmé les rumeurs, dans la mesure où le « Mister » de la Juventus Turin compte énormément sur Paulo Dybala et Alvaro Morata afin d’épauler CR7. Néanmoins, la signature d’un renfort en attaque n’est pas à exclure à 100 % selon Tuttosport, qui affirme que la Juventus songe toujours à s’offrir un attaquant au mercato.

Dans le cas où les dirigeants de la Juventus Turin recruteraient un attaquant, la piste n°1 serait Gabriel Jesus, en manque de temps de jeu à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola. Le club turinois a tout de même conscience qu’il sera difficile de boucler le transfert du Brésilien, que le vice-champion d’Angleterre ne bradera pas. C’est ainsi que selon le média, cinq attaquants sont également pistés par la Juventus Turin… dont trois éléments évoluant en Ligue 1 : Mauro Icardi, Moise Kean (PSG) et Arkadiusz Milik (OM). Les noms de Dusan Vlahovic (Fiorentina) et d’Andrea Belotti (Torino) sont également avancés. Reste maintenant à voir quelles sont les options les plus abordables pour la Juventus Turin. En ce qui concerne les attaquants du PSG, il sera plus aisé de recruter Mauro Icardi, que Mauricio Pochettino ne retiendra pas à tout prix. En ce qui concerne Arkadiusz Milik, la tendance est clairement à ce que le Polonais poursuive sa carrière à Marseille. Mais une grosse offre de la Juventus Turin pourrait évidemment chambouler les plans du joueur et de son président Pablo Longoria…