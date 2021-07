OM : Milik reste à Marseille, sa décision est prise

Dans : OM.

Privé d'Euro en raison d'une blessure au genou lors de la dernière journée de championnat de Ligue 1, Arkadiusz Milik va reprendre l'entraînement avec l'Olympique de Marseille. Et sa situation au mercato se clarifie.

Cela a probablement été un crève-cœur pour Arkadiusz Milik, mais c’est sans lui que la Pologne a disputé l’Euro. Privé de l’attaquant de l’OM, Robert Lewandowski et ses coéquipiers n’ont fait qu’un passage anecdotique dans le tournoi continentale, quittant la compétition avec un seul point pris contre l’Espagne. Arkadiusz Milik a suivi cet Euro devant sa télévision, le joueur prêté par Naples à l’Olympique de Marseille ayant été blessé au genou fin mai lors du match de l'OM à Metz pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Mais s’il n’a pas encore repris le chemin de l’entraînement, il a suivi au millimètre les consignes données par le staff médical du club phocéen. Et tandis que L’Equipe affirme que le retour de Milik se profile pour fin juillet, sa situation d'avenir à l’OM commence à s’éclaircir très nettement.

Arrivé de Naples à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal, Arkadiusz Milik s’est engagé sous forme d’un prêt de 18 mois avec une option d’achat, et le flou qui entoure cette opération a laissé la place à toutes les supputations. Et notamment que l’attaquant international polonais puisse partir de l’OM dès ce marché estival des transferts, la presse italienne ayant notamment évoqué l’intérêt de la Juventus. Cependant, selon un proche cité par le quotidien sportif, Arkadiusz Milik n’a pas du tout l’intention de partir de Marseille pour repartir en Serie A contrairement à ce que certains pensaient. « Il est très heureux à Marseille. Et il n’y a pour l’instant aucune possibilité qu’il quitte le club », a indiqué ce membre de l’entourage de Milik. Des propos qui vont rassurer les supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels sont tombés sous le charme du joueur de 27 ans.