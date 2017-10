OM-OL : Lopez et Diakhaby dans le viseur d'un géant d'Europe ?

Dans : Mercato, OM, OL, Ligue 1.

Ce n’est pas une nouveauté, la Ligue 1 est un championnat où de nombreux jeunes talents se révèlent avant de partir briller dans les plus gros clubs d’Europe. C’est donc sans surprise que récemment, la Juventus Turin a supervisé de nombreux joueurs du championnat de France à l’occasion du match entre l’Equipe de France espoirs et le Monténégro à en croire les informations de Calcio Mercato. Des joueurs de l’OM et de l’OL étaient notamment dans le viseur des scouts de la Vieille Dame.

En quête de prospects en défense centrale, la Juventus Turin a observé avec attention la prestation de Mouctar Diakhaby, pas toujours titulaire avec Lyon cette saison. De plus, Maxime Lopez était également dans le viseur des recruteurs de la Juventus Turin. Selon le média italien, d’autres joueurs ont retenu l’intention du champion d’Italie en titre : Issa Diop (Toulouse), Jonathan Bamba (Saint-Etienne) et Benjamin Pavard (Stuttgart). Reste à voir si la Juve passera à l’action pour l’un de ces joueurs dans les prochains mois…