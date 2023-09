OL ‍: PSG, Real, une guerre galactique pour Rayan Cherki ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Faute de pouvoir jouer régulièrement le haut du tableau et la Coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais peut craindre de perdre Rayan Cherki dans quelques mois. Le PSG et le Real sont bouillants.

L’Olympique Lyonnais, qui a déjà perdu plusieurs grands espoirs de son centre de formation avant même qu’ils enchainent les saisons complètes, a résisté l’hiver dernier et encore cet été pour conserver Rayan Cherki. Avec à-propos puisque le meneur de jeu est l’un des plus grands dangers offensifs de la formation lyonnaise depuis le début de la saison, et a encore étalé toute sa classe avec les espoirs. Même s’il en fait un peu trop et aurait besoin d’épurer son jeu, le jeune meneur de jeu continue de prendre de l’importance au sein de l’OL. Il continue aussi d’attirer les meilleurs clubs européens. Selon Fichajes, le PSG et le Real Madrid se regardent dans le blanc des yeux pour savoir qui fera la meilleure offre afin d’obtenir ses services à l’été 2024.

Cherki, une valeur qui augmente

🔙 Nos deux Espoirs français sont de retour 🇫🇷



Reprise de l'entraînement pour @rayan_cherki et @johann_lepenant ce mercredi 👊🔴🔵 pic.twitter.com/8LyjmZcy9R — Olympique Lyonnais (@OL) September 13, 2023

Pour ces deux clubs, il ne fait aucun doute que Rayan Cherki va finir par quitter Lyon, et que la course sera ouverte pour le récupérer. Cela fait bien longtemps que la Casa Blanca surveille ce grand espoir de l’OL, mais le PSG s’est montré le plus offensif ces derniers mois, effectuant même une offre jugée ridicule par Jean-Michel Aulas l’hiver dernier. La pression monte d’un cran dans ce dossier, surtout qu’ils sont très nombreux à Paris, dans les dirigeants mais aussi dans le vestiaire, à vouloir faire venir le Franco-Algérien. Kylian Mbappé est l’un d’entre eux, même s’il n’est pas du tout certain que les deux joueurs se retrouvent dans la capitale étant donné l’avenir en pointillés de Mbappé au PSG. Toujours est-il que l’OL peut s’attendre légitimement à se faire attaquer dans ce dossier, qui pourrait monter très haut. Si, il y a encore quelques mois, la valeur de Cherki était annoncé proche de 30 millions d’euros, elle aurait dépassé la barre des 35 ME avec ses récentes performances et sa prolongation de contrat. Et ce n'est pas la concurrence énorme pour le faire venir l’été prochain entre le Real et le PSG qui va faire baisser ce prix de départ. Bien au contraire.