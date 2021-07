Officiel : Stupeur à l'OL, Melvin Bard signe à Nice

Dans : Mercato.

C’est une information que pas grand monde n’avait vu venir à Lyon. Melvin Bard, prometteur arrière gauche du club rhodanien, espérait bien pouvoir s’imposer cette saison au sein de son club formateur avec l’arrivée du nouvel entraineur Peter Bosz. Il n’en sera rien puisque l’OL a annoncé avoir vendu l’international espoirs à l’OGC Nice pour la somme de 3 ME.

Une somme auxquels 2 ME de bonus pourront s’ajouter, ainsi qu’un pourcentage de 20 % sur une éventuelle plus-value sur la revente. Melvin Bard doit désormais passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat prochainement avec le club azuréen. Ce transfert a en tout cas scotché les suiveurs de l’OL, qui craignent de voir le jeune arrière gauche exploser à Nice, comme un certain Amine Gouiri, lui aussi formé à l’OL et vendu sans avoir réellement sa chance.