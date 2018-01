Dans : Mercato, Liga, Serie A, Foot Europeen.

Joli coup pour l’Inter Milan, qui a finalisé l’arrivée de Rafinha en provenance du FC Barcelone. Le milieu de terrain arrive sous la forme d’un prêt avec une option d’achat à hauteur de 35 ME (et 3 ME de bonus), et qui sera levée en cas de qualification de l’Inter Milan pour la prochaine Ligue des Champions.