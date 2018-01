Officiel : Nkoudou rejoint Burnley

Dans : Mercato, Premier League.

Un temps visé par Saint-Etienne, Georges-Kevin Nkoudou a décidé de rester en Premier League, et rejoint donc Burnley sous la forme d’un prêt de six mois. L’attaquant de Tottenham passé par Nantes et Marseille n’est pas parvenu à s’imposer au sein des Spurs, mais il espère gagner du temps de jeu et de l’expérience avec l’une des bonnes surprises de la Premier League.