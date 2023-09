Officiel ‍: Isaak Touré croise Meïté et signe à Lorient

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Dans le cadre du double transfert envoyant Bamo Meïté à l’OM, Isaak Touré s’en va définitivement de Marseille pour rejoindre Lorient. Le grand défenseur central n’aura quasiment pas eu sa chance à l’OM, lui qui a été prêté à Auxerre la saison dernière. « Je m’engage aujourd’hui dans un club doté d’un effectif d’une grande qualité, avec un staff qui prône une certaine idée du jeu. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement, cette nouvelle région et de m’épanouir dans ce groupe. Le challenge proposé par le club et ses dirigeants est excitant. A moi de le relever et de montrer tout mon potentiel pour m’imposer », a livré Isaak Touré.