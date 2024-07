Officiel ‍: Clauss quitte l’OM pour l’OGC Nice

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L’OGC Nice et l’OM ont conjointement annoncé le transfert de Jonathan Clauss, qui quitte donc Marseille à un an de la fin de son contrat. Le défenseur international français fait l’objet d’un transfert estimé à 5 millions d’euros, et un million d’euros de bonus supplémentaire éventuel. Une vente nécessaire pour un joueur qui n’était pas désiré par la direction olympienne, qui poussait le latéral révélé à Lens dehors depuis l’hiver dernier.

Du Rouge et Noir que tout le monde 𝒂𝒊𝒎𝒆 ❤️🖤



Ces deux couleurs qui sont les 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔 🦅#BienvenueJonathan #OGCNice pic.twitter.com/8ptrIFkFFr — OGC Nice (@ogcnice) July 25, 2024