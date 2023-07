Officiel ‍: Chelsea signe Angelo Gabriel, Strasbourg dans le coup

Ailier de 18 ans de Santos, le club d’où est issu Neymar, Angelo Gabriel s’est engagé ce dimanche soir en faveur de Chelsea. Le club de Sao Paulo récupère 15 millions d’euros dans la transaction. Face à la terrible concurrence en attaque, le Brésilien pourrait être prêté après la tournée de Chelsea aux Etats-Unis. Strasbourg est une destination possible en raison du lien désormais limpide entre les deux clubs.

Chelsea has completed the signing of Brazilian winger Angelo Gabriel from Santos. ✍️