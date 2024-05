Balerdi est un crack, Guardiola et le PSG sont jaloux de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très décrié il y a encore quelques mois, Leonardo Balerdi s’est imposé comme le taulier de l’OM en défense. Sa situation sera à surveiller de près au mercato, même si Pablo Longoria ne veut pas le vendre.

Il représente le présent et l’avenir de l’Olympique de Marseille et par conséquent, Pablo Longoria veut absolument le conserver dans l’effectif la saison prochaine. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2026, Leonardo Balerdi a reçu une offre de prolongations de deux ans, assortie d’une généreuse revalorisation salariale. Pour une fois, le président de l’OM veut faire le choix de la stabilité en conservant l’un de ses meilleurs joueurs, plutôt que de le vendre à prix d’or. Car désormais, Leonardo Balerdi n’est plus le flop de ses deux premières années à Marseille, mais un joueur très suivi en Europe après son excellente saison 2023-2024 dans un contexte pourtant difficile. Au micro du Phocéen, le journaliste Romain Haering a d’ailleurs salué les superbes prestations de Leonardo Balerdi. Selon lui, le défenseur argentin de l’OM aurait sa place dans les meilleurs clubs du monde, de Manchester City à l’Atlético de Madrid en passant par… le Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

« Balerdi a été nul pendant deux ans, je partage ce point de vue même si c’est exagéré. Ensuite, il a été mieux sur l’année avec Igor Tudor. Il y a des progrès sur cette saison-là. Et puis cette année, il est excellent mais dans certaines rédactions parisiennes, on ne regarde pas tous les matchs de l’OM et on reste sur l’idée que Balerdi est sympa, mais il fait des boulettes, c’est un nerveux, il fait des grosses fautes… Alors qu’en vrai, c’est tout l’inverse cette saison. C’est un défenseur intelligent, vicieux dans le bon sens du terme, qui gagne ses duels, qui est complet, qui va vite, qui a une très bonne relance. Moi, je suis persuadé que Balerdi dans une équipe comme Manchester City, c’est un crack. Dans une équipe comme l’Atlético, c’est un taulier. Il y a des équipes comme ça, même à Paris, je pense que Balerdi est titulaire. S’il ne prolonge pas cet été à l’OM, je pense qu’il va valoir très cher sur le marché et qu’un grand club va venir le chercher, ou alors ils sont aveugles » a analysé Romain Haering, persuadé que Leonardo Balerdi serait titulaire dans quasiment toutes les équipes à l’heure actuelle. Si cela est difficile à dire, il est en revanche certain que le défenseur argentin a franchi un palier cette saison au point de devenir indispensable à l’OM, où il s’est imposé comme un véritable leader et l’un des meilleurs joueurs de l’équipe.