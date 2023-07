Officiel ‍: Alex Telles rejoint aussi Al Nassr

Après Marcelo Brozovic et Seko Fofana, Al Nassr poursuit son solide mercato en signant le latéral brésilien de Manchester United Alex Telles.

A 30 ans, Alex Telles va lui aussi profiter de la vie saoudienne et d'une belle rémunération. Le latéral brésilien quitte Manchester United à un an de la fin de son contrat pour signer à Al Nassr. Le club de Riyad complète ainsi son effectif où figurent déjà Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic ou Seko Fofana. On ignore le prix du transfert mais Alex Telles s'engage pour deux ans à Al Nassr comme l'a communiqué le club saoudien. « Al-Nassr a officiellement finalisé la signature de la star brésilienne Alex Telles en provenance de Manchester United. Le PDG Ahmed Alghamdi a représenté Al-Nassr (dans ce transfert, ndlr). Le contrat de Telles sera valable jusqu’en 2025 », a indiqué Al Nassr. Ecarté par Ten Hag à Manchester, l'international brésilien va pouvoir relancer sa carrière après un prêt à Séville lors des 6 derniers mois.

We have officially signed the Brazilian Star Alex Telles ✍️



We wish him good luck with our stars 🙏#TellesIsYellow 💛 pic.twitter.com/tpGylmgMB8