Neymar vendu, l’Arabie Saoudite stoppe le fiasco

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Neymar a disputé seulement sept matchs avec Al-Hilal depuis son transfert en provenance du PSG en août 2023. Le club saoudien pourrait être tenté de profiter du mercato hivernal pour mettre fin au fiasco.

L’aventure de Neymar en Arabie Saoudite est loin de marquer les esprits pour le moment. Transféré du PSG à Al-Hilal pour 90 millions d’euros en août 2023, l’international brésilien a disputé six matchs en Saudi Pro League… avant de gravement se blesser lors d’un match disputé avec la sélection du Brésil. Un énorme coup dur pour Neymar, absent pendant un an et qui vient tout juste de faire son retour à la compétition. Mais le fiasco est immense pour le championnat saoudien et les dirigeants d’Al-Hilal pourraient être tentés de profiter du mercato du mois de janvier pour mettre fin à la blague.

A six mois de la fin du contrat de Neymar, un départ est clairement envisagé par les dirigeants d’Al-Hilal et le milieu offensif brésilien de 32 ans pourrait filer du côté des Etats-Unis pour y poursuivre sa carrière. A en croire le journaliste saoudien Tariq Al Nofal, des négociations sont en cours avec l’Inter Miami d’un certain Lionel Messi. « Le reste du contrat de Neymar Jr avec Al Hilal pourrait être vendu à l’Inter Miami lors du mercato hivernal en janvier prochain. Il rejoindrait ses anciens coéquipiers de Barcelone » a révélé le journaliste saoudien. En signant à Miami, Neymar rejoindrait Lionel Messi mais également Luis Suarez, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba.

Neymar vendu aux Etats-Unis par Al-Hilal ?

La destination a tout pour plaire à l’ancienne star du PSG et la perspective de retrouver ses amis de l’époque barcelonaise est également un bel argument. La question est maintenant de savoir si un accord financier peut être trouvé entre toutes les parties. On ignore par exemple quelle sera la somme réclamée par Al-Hilal pour les six derniers mois de contrat de Neymar, lequel a tout de même été acheté pour 90 millions d’euros il y a un an et demi. Quoi qu’il arrive, le club saoudien perdra gros financièrement avec cette opération, mais la volonté est de limiter la casse en se séparant d’un joueur au salaire colossal, estimé à 100 millions d’euros par an.