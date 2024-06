Newcastle fait une blague, ça ne fait pas rire le Barça

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Très actif en ce début de mercato, Newcastle a fait une offre pour recruter une star du FC Barcelone, mais le montant de celle-ci est bien en-deçà des attentes de la formation catalane.

Comme souvent, les équipes de Premier League sont très actives durant les périodes de mercato. Équipe ambitieuse de son championnat, Newcastle a échoué à se qualifier pour une Coupe d’Europe l’an prochain après une saison en dents de scie et doit remédier à cela dès le coup d’envoi de la saison à venir. Pour cela, Eddie Howe a coché plusieurs noms qui peuvent renforcer l’effectif et le nom de Ferran Torres apparaît comme très bien placé sur la liste des Magpies. Le média Team Talk révèle que Newcastle a fait une offre pour l’ailier espagnol, arrivé en Catalogne il y a deux ans. La réponse du géant ibérique ne s’est pas faite attendre et le constat est sans appel : le montant proposé par les Anglais est famélique et bien insuffisant.

L'Arabie Saoudite radine à Newcastle ?

Ferran Torres' entourage believe that the €15m + €5m offer from Newcastle is very low and they do not even want to listen to it.



— @sport pic.twitter.com/kMNDwDmiei — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 15, 2024

Engagé en Ligue des Champions cette saison, Newcastle a proposé 20 millions d’euros bonus inclus pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Valence et de Manchester City. Le journaliste Xavier Bosch a d’ailleurs qualifié cette approche comme « la blague du siècle », le Barça ayant déboursé près de 55 millions d’euros pour le recruter en provenance des Citizens. Newcastle peut revenir à la charge, mais il va devoir fortement hausser son prix pour tenter de convaincre Joan Laporta et la direction catalane. En interne, les Blaugrana valorisent leur joueur à une somme bien plus conséquente et estiment qu’en acceptant la première proposition des Anglais, il s’agirait du « pire transfert du siècle ». Dans un club comme le Barça qui a connu de sacrés fiascos ces dernières années, de Griezmann à Coutinho en passant par Malcom, cela veut dire beaucoup.