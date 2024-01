MHSC ‍: Maxime Estève en route vers Burnley

Montpellier s'apprête à perdre un précieux élément en la personne de Maxime Estève. Le jeune défenseur central va signer à Burnley en Premier League. Le journaliste Fabrizio Romano le confirme sur X. L'accord est bouclé entre les deux clubs pour un transfert à 12 millions d'euros et deux millions de bonus. Montpellier touchera 15% sur une éventuelle revente. La visite médicale pour Estève aura lieu ce mercredi en Angleterre.

🚨🟣 Maxime Estéve to Burnley, here we go! Agreement sealed with Montpellier and medical tests booked on Wednesday.



Understand Burnley will pay €12m plus €2m add-ons and also 15% sell-on clause.



