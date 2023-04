Messi plus difficile que CR7, l'Arabie saoudite déchante !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi sera en fin de contrat au PSG en juin prochain. Les clubs saoudiens rêvent de le signer et de relancer la rivalité Messi-Ronaldo sur le sol. Toutefois, l'Argentin n'accepte pas les millions venus du Golfe. Il n'en a pas fini avec l'Europe.

Habituellement au mercato, les joueurs désirés font l'objet d'une lutte entre formations européennes. Mais, l'été prochain, Lionel Messi risque de créer la première lutte mondiale au mercato. La star argentine arrive en fin de contrat au PSG. Il ne semble pas décidé à prolonger à Paris et c'est tant mieux pour de nombreux clubs. Le FC Barcelone, son équipe de toujours, qui veut le faire revenir. L'Inter Miami qui veut doper l'intérêt des fans de football pour la MLS. Enfin, il reste l'Arabie saoudite et ses formations gavées de pétrodollars. Ces derniers jours, l'option d'un transfert dans le Golfe a pris du poids. Al Hilal, club le plus titré du pays, est sur les rangs pour la Pulga tout comme son rival d'Al Ittihad.

Messi zappe 400 millions, l'Europe reste trop belle

Ces équipes saoudiennes sont prêtes à toutes les folies pour signer le septuple ballon d'or. On parle même d'un contrat de 400 millions d'euros annuels qui attend Messi en Arabie saoudite. Outre le génie du joueur argentin, la perspective de réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (Al Nassr) dans le même championnat est trop belle pour être gâchée aussi facilement. Impossible de refuser une telle offre et c'est pourtant ce que compte faire Lionel Messi

En effet, selon le quotidien espagnol Marca, le pessimisme règne en Arabie saoudite concernant un futur transfert de Messi. L'Argentin veut continuer au moins un an de plus en Europe. Il veut disputer les grandes compétitions européennes pour conserver un niveau optimal, condition indispensable pour garder des ambitions en équipe nationale. De quoi renforcer un peu plus l'hypothèse d'un retour dans son championnat chéri, la Liga, et dans sa maison le Barça. A moins que le PSG ne trouve les mots justes au dernier moment, c'est bien l'option d'un retour à Barcelone qui tient la route à l'heure actuelle. A condition bien sûr que le club catalan puisse payer un tel transfert...