Mercato : West Ham craque pour ce gardien promu en L1

Dans : Mercato, Ligue 1, Reims.

Intouchable cette saison à l’image de son équipe en Ligue 2, Edouard Mendy fait partie des joueurs sur lesquels le Stade de Reims compte s’appuyer pour la saison prochaine parmi l’élite. Toutefois, selon le Mirror, cela pourrait très bien changer rapidement. Manuel Pellegrini, nouveau coach de West Ham, a ciblé le gardien de Reims après sa très solide saison, avec notamment 22 buts encaissés en 34 matchs, et 18 « clean sheets ». Une offre de 2,5 ME pourrait bientôt tomber, même s’il reste à savoir si cela fera vaciller le joueur, qui se verrait tout de même offrir une très belle opportunité pour sa carrière. A l’heure actuelle, le Franco-Guinéen arrivé en 2016 de la réserve de Marseille, a récemment prolongé et est sous contrat jusqu’en juin 2020.