Mercato : Un improbable dilemme PSG-OM à Dortmund

Recrue phare du Borussia Dortmund, Sébastien Haller est pour le moment indisponible en raison d’une tumeur découverte il y a quelques jours.

Le Borussia Dortmund a très vite affiché son soutien auprès de l’international ivoirien et espère pouvoir le compter de nouveau dans ses rangs au plus vite. Mais en attendant, l’enjeu sportif est important pour le BVB qui se retrouve dans l’obligation de recruter un attaquant supplémentaire durant ce mercato estival. Et selon les informations de Sky Sport Allemagne, le club allemand pourrait se tourner vers la Ligue 1 afin de trouver le remplaçant de Sébastien Haller. Deux joueurs en difficulté la saison dernière dans leur club respectif sont dans la short-list du Borussia Dortmund : Mauro Icardi (PSG) et Arkadiusz Milik (OM). Les deux pistes ne sont toutefois pas aussi accessibles l'une que l'autre pour le BVB et sont différentes à bien des égards au vu de la situation de Milik et d’Icardi.

Icardi ou Milik en attendant Haller ?

En ce qui concerne l’Argentin du PSG, le club de la capitale est grandement ouvert à son départ. En effet, le Paris Saint-Germain a recruté Hugo Ekitike à son poste, et Arnaud Kalimuendo s’est montré à son avantage durant la préparation. En cas d’offre correcte, Mauro Icardi ne sera pas retenu par le champion de France en titre. En revanche, le salaire de l’ex-capitaine de l’Inter Milan est démentiel et le Borussia Dortmund n’aura sans doute pas l’intention de le payer en intégralité. De son côté, Arkadiusz Milik est plus accessible financièrement. Certes, le Polonais a un gros salaire à l’OM, mais ses émoluments n’ont rien à voir avec ceux de Mauro Icardi. En revanche, l’ancien buteur de Naples n’est pas à vendre. Pablo Longoria compte sur lui et son style de jeu peut convenir à celui d’Igor Tudor, avec de nombreux centres de la part des pistons. Autant dire que pour le Borussia Dortmund, c’est un vrai dilemme qui risque de se poser, même si Milik et Icardi ne sont pas les deux seules pistes du club allemand, qui a également un œil sur Cavani, Dzeko ou encore Piatek.