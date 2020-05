Mercato : Un deal XXL entre la Juve et le Barça, le PSG peut pleurer

Dans : Mercato.

Le FC Barcelone et la Juventus ont trouvé un accord sur plusieurs joueurs pour un échange qui ne fait pas du tout les affaires du PSG.

Un accord est annoncé entre le FC Barcelone et la Juventus Turin pour un transfert de haut vol. Courtisé par le PSG notamment, Miralem Pjanic se retrouve impliqué dans un échange entre le champion d’Italie et d’Espagne, dont la teneur est plutôt étonnante. En effet, le journal catalan Sport annonce ainsi qu’un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs. D’un côté, le Barça envoie Nelson Semedo pour occuper le poste de latéral droit de la Juventus. De son côté, la Vieille Dame laisse partir Pjanic donc, mais également le latéral droit remplaçant Mattias di Sciglio, ainsi que 25 ME pour boucler l’affaire.

Certes, le Bosnien est plus âgé que le Portugais et possède un salaire très important, mais l’échange semble tout de même extrêmement favorable au Barça, Semedo n’ayant pas non plus fait l’unanimité ces dernières saisons. Il n’a pas réussi à devenir le penchant de Jordi Alba sur le côté droit, même si, à 26 ans, il a bon espoir de relancer sa carrière chez un autre grand d’Europe. En tout cas, l’accord pour cet échange surprenant serait trouvé selon Sport, ce qui ne ferait clairement pas les affaires du PSG. En effet, Leonardo apprécie le profil de Pjanic, et se serait positionné pour le faire venir la semaine dernière. De même, Di Sciglio semblait aussi un joueur ciblé pour le poste de doublure de la défense à droite. Deux pistes qui s’envoleraient si cet accord était confirmé dans les prochains mois.