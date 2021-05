Mercato : Umtiti vers un rebond bluffant ?

Dans : Mercato.

A deux ans de la fin de son contrat, Samuel Umtiti est activement poussé vers la sortie par le FC Barcelone.

Plombé par les blessures en première partie de saison, le défenseur de l’Equipe de France n’a jamais véritablement eu sa chance sous les ordres de Ronald Koeman. Le coach du FC Barcelone est fortement pressenti pour rester aux commandes du club blaugrana la saison prochaine. Sauf revirement de situation, Samuel Umtiti va donc quitter la Catalogne au mercato. Plusieurs clubs européens ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour connaître les conditions d’un transfert de Samuel Umtiti. Le Zénith Saint-Pétersbourg a été cité, au même titre que l’Olympique Lyonnais. Mais à en croire les informations de l’Express, un club encore plus prestigieux est également sur les traces de « Big Sam ». Il s’agit de Liverpool, décimé par les blessures en défense cette saison.

Le média britannique croit savoir que Jürgen Klopp souhaite recruter au moins un défenseur central cet été afin d’être pourvu en cas de nouvelle hécatombe dans ce secteur de jeu la saison prochaine. Le nom de Duje Caleta-Car (OM) est régulièrement évoqué, dans la mesure où le Croate était tout proche de signer chez les Reds au mois de janvier avant le stop de Pablo Longoria. Cet été, l’Olympique de Marseille devrait exiger au moins 20 ME pour son défenseur. Une somme certainement supérieure à ce que Barcelone réclamera pour Samuel Umtiti. La piste du défenseur français pourrait donc être privilégiée par Jürgen Klopp, qui ne cherche de toute façon pas un titulaire, l’Allemand ayant pleinement confiance en son duo composé de Virgil Van Dijk et de Joe Gomez, blessés de longue date. Reste maintenant à voir si Samuel Umtiti sera tenté par la perspective de chauffer le banc d’un club prestigieux, ou s’il privilégiera un club moins huppé dans lequel il est certain d’être titulaire.