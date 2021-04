OL : Umtiti à vendre, Lyon est à l'affût

Dans : OL.

Plombé par les blessures, Samuel Umtiti ne fait plus partie des plans de Ronald Koeman à Barcelone, où il n’a disputé que 13 matchs cette saison.

Sous contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2023, le champion du monde 2018 pourrait bien faire ses valises dès le mercato estival. Lundi, le journaliste Fabrizio Romano dévoilait l’intérêt du Zénith Saint-Pétersbourg, déterminé à relancer Samuel Umtiti. De son côté, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais aspire à toujours évoluer dans l'un des cinq grands championnats et s’il est flatté par l’intérêt du Zénith, il ne souhaite pas se précipiter. Son objectif principal était de se relancer à Barcelone ou au pire, de signer dans un club de Premier League. Le doute est total dans ce dossier et tout semble possible. C’est précisément pour cela que l’OL est également attentif à la situation de Samuel Umtiti selon Stop and Goal. Le média croit savoir que l’Inter Milan et donc l’Olympique Lyonnais suivent le dossier Samuel Umtiti et sont prêts à bondir dans l’optique du mercato estival.

Le site spécialisé écrit même que le Barça a déjà échangé avec les dirigeants de l’OL ces dernières semaines au sujet de Samuel Umtiti mais que pour l’instant, aucune offre n’a officiellement été formulée par Juninho et Jean-Michel Aulas. Au micro de RMC, le directeur sportif lyonnais avait évoqué la situation de Samuel Umtiti au mois de septembre. « Umtiti connaît la maison. Mais à partir du moment où tu regardes le niveau de contrat de ces joueurs, comme à la Juventus ou au Barça, ce n’est pas pour nous aujourd’hui. Aujourd’hui, il faut dire la vérité, on ne peut pas payer le salaire d’un Umtiti » expliquait-il à l'époque. En sera-t-il autrement cet été ? Tout l’enjeu du dossier Samuel Umtiti est là pour l’OL, qui compte déjà Marcelo, Jason Denayer et Sinaly Diomandé dans ce secteur de jeu.