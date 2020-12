Mercato : Thiago Silva envoie ce défenseur à Rennes

Dans : Mercato.

Avec Damien Da Silva et Nayef Aguerd, le Stade Rennais propose une défense centrale solide sur l'homme et imprenable sur le plan aérien.

Mais derrière les deux tours de contrôle, Julien Stéphan n’est pas totalement satisfait de son choix, et l’absence pour cause de Covid-19 du Marocain a mis en évidence ce manque. C’est pourquoi Rennes va s’octroyer les services de Fikayo Tomori cet hiver, annonce la radio anglaise Talk Sport. Le jeune défenseur de Chelsea, âgé de 22 ans, ne trouve pas sa place chez les Blues, où Frank Lampard lui préfère Kurt Zouma et Thiago Silva notamment.

Les bonnes relations avec le club breton vont permettre de finaliser ce deal, alors que West Ham et Leeds rêvaient de récupérer l’Anglais d'origine canadienne. L’été dernier, Rennes avait déjà tenté de le faire venir, dans le cadre du transfert d’Edouard Mendy à Chelsea, mais les Blues n’avaient pas eu toutes les libertés voulues, notamment dans le cadre de la surveillance de leur effectif par l’UEFA. Ce ne sera donc que partie remise, et Fikayo Tomori devraient rejoindre l’effectif rennais au mois de janvier.