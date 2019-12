OL : Umtiti de retour à Lyon, ce n’est pas pour demain

Dans : OL.

Ces dernières semaines, un hypothétique retour de Samuel Umtiti à l’Olympique Lyonnais a été évoqué. Mais il semblerait que le Barcelonais ne soit pas prêt à revenir dans un avenir proche en Ligue 1…

Titulaire cette semaine en Ligue des Champions à l’occasion du choc entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, « Big Sam » va mieux. Longtemps blessé au genou, le champion du monde 2018 retrouve peu à peu son niveau physique. Et en attendant de voir si cela peut lui permettre de récupérer sa place de titulaire au profit de Clément Lenglet, l’ancien joueur de l’OL a confirmé à TF1 que son ambition était de rester encore longtemps au sein du club blaugrana. S’il veut rapatrier son ancien défenseur, Jean-Michel Aulas va donc devoir patienter…

« Quand on goûte à Barcelone, c’est difficile de penser à autre chose. C’est un bonheur d’être ici (…) J’espère rester le plus longtemps possible… Je suis en pleine forme et je suis heureux. Les soucis physiques sont derrière moi, j’ai fait tout le nécessaire pour oublier tout ça. L’Euro 2020 ? Je ferai tout pour être dans cette liste » a commenté celui qui n’était pas appelé par Didier Deschamps pour les matchs face à la Moldavie puis l’Albanie, le sélectionneur tricolore ayant appelé Presnel Kimpembe et Clément Lenglet pour occuper le rôle de défenseur central gauche. Reste à voir si le retour en forme de Samuel Umtiti bousculera la hiérarchie actuelle.