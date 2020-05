Mercato : Surprise, Dybala transféré loin du PSG ?

Dans : Mercato.

Régulièrement associé au PSG en cas de départ de Neymar ou de Mbappé, Paulo Dybala a de bonnes chances de quitter la Juventus Turin lors du prochain mercato.

Utilisé à 34 reprises par Maurizio Sarri cette saison, l’Argentin est considéré comme un titulaire. Néanmoins, son départ semble inévitable en raison de relations assez fraiches avec certains cadres de l’équipe, dont Cristiano Ronaldo. C’est tout du moins ce que croit savoir le Diario GOL, qui indique qu’un transfert de Paulo Dybala est plus que jamais dans les tuyaux pour cet été. Longtemps associée au Paris Saint-Germain, la pépite argentine de 26 ans ne devrait pas poser ses valises en France, les départs de Neymar et de Kylian Mbappé étant peu probables.

En revanche, le Real Madrid pourrait surprendre tout le monde en bouclant le dossier Paulo Dybala, lequel serait un redoutable concurrent pour Karim Benzema chez les Merengue. Bien évidemment, l’opération n’est pas encore conclue mais selon le média espagnol, des négociations sont en cours entre Florentino Pérez et les dirigeants turinois afin de trouver un accord satisfaisant pour les différentes parties. Le média indique que de son côté, le joueur aurait préféré signer à Barcelone mais qu’un départ en Catalogne est quasiment inenvisageable, Josep Maria Bartomeu ayant flashé sur Lautaro Martinez de l’Inter Milan. Un départ vers le Real Madrid pourrait donc prendre de l’envergure pour Paulo Dybala, à moins que la Juventus Turin ne se réveille finalement pour le conserver une année supplémentaire. Le contrat de l’Argentin avec la Vieille Dame court jusqu’en juin 2022 et sa valeur marchande se situe aux alentours de 70 ME.