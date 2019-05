Mercato : Seri renvoyé en France, Monaco sur le coup

Dans : Mercato, Monaco, Premier League.

Tout proche de signer au FC Barcelone un an plus tôt, Jean-Michaël Seri avait surpris tout le monde en rejoignant Fulham à l’été 2018.

Le milieu de terrain ivoirien a sur un plan personnel réussi une saison correcte, mais il n’a pas pu empêcher le fiasco des Cottagers, relégués en Championship. Résultat, son avenir n’est clairement plus au sein du club londonien, et l’AS Monaco pourrait en profiter pour récupérer l’ancien niçois. Le club du Rocher, bien placé pour savoir que l’Eléphant a le niveau pour faire très mal en Ligue 1, est entré en contact avec son entourage affirme France Football.

Le prix de Seri sera forcément sujet à discussions, puisqu’il était arrivé à Fulham en compagnie de Maxime Le Marchand pour un montant total de 34 ME. La répartition de cette somme entre les deux joueurs a provoqué quelques désaccords entre Nice et les agents de Seri, dans une bisbille qui n’a toujours pas été réglée. En attendant, le milieu de terrain pourrait changer de club pour une somme estimée à 25 ME.