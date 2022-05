Mercato : Ronaldo vers la Roma, Mourinho a un plan

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo n'a pas forcément connu le retour souhaité à Manchester United. Le quintuple Ballon d'Or voit déjà des rumeurs de transfert le concernant...

L'été dernier, Cristiano Ronaldo revenait à Manchester United en provenance de la Juventus Turin. Avec lui, le Portugais amenait un nouvel espoir pour les Red Devils, à savoir se mêler enfin dans la course au titre en Premier League et viser loin en Ligue des champions. Mais la saison vécue par Manchester United a tourné au fiasco. Une élimination en huitièmes de finale en C1 et une sixième place sur la scène nationale. Cristiano Ronaldo, de son côté, a pourtant fait le travail, plantant 24 buts en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues. Petit bémol pour le Portugais, son manque d'apport dans le collectif mancunien. Chose souvent pointée du doigt, notamment par son désormais ancien entraîneur Ralf Rangnick. Si Erik ten Hag rappelait récemment qu'il comptait sur Cristiano Ronaldo pour la saison prochaine, le quintuple Ballon d'Or pourrait bien retourner en Serie A...

José Mourinho veut convaincre Ronaldo

Selon les informations d'Il Messaggero, la Roma est en effet désireuse de tenter sa chance pour recruter Ronaldo cet été. Le club de la Louve est déjà entré en contacts avec l'entourage de l'ancien joueur du Real Madrid pour savoir si un transfert était envisageable. Il faut dire que les Romains ont un argument de poids : José Mourinho. Le coach lusitanien connaît très bien CR7 pour l'avoir déjà eu sous ses ordres lors de son passage au Real Madrid. Mourinho veut faire de nouveau de l'AS Roma une place forte du football en Italie. La récente victoire finale contre Feyenoord en Ligue Europa Conference va dans ce sens. Problème néanmoins, le fait que les Romains ne joueront pas la Ligue des champions la saison prochaine. Mais tout comme Manchester United. Des discussions vont encore avoir lieu entre les Red Devils et CR7, alors que le contrat de la légende portugaise court jusqu'en 2023. Une arrivée de Ronaldo à l'AS Roma aurait en tout cas de quoi faire rêver les fans du club romain. Un peu moins ceux de la Juve, seul et unique club de Ronaldo en Italie, qui y a joué de 2018 à 2021.