Mercato : Riyad Mahrez au Real, Zidane rit jaune

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Fan de Riyad Mahrez, Zinédine Zidane n’a jamais eu gain de cause pour l’attaquant algérien du côté du Real Madrid. Une chance que Carlo Ancelotti va peut-être avoir en 2023.

Après avoir fait le tour de la question en Angleterre, où il a brillé à Leicester (2014-2018) avant de s’imposer à Manchester City, l’un des plus grands clubs au monde, Riyad Mahrez a des envies d’ailleurs. En fin de contrat jusqu’en 2023 chez les Citizens, le joueur de 31 ans n’envisage pas de prolonger son bail à City pour l’instant. Tout simplement parce qu’il ne veut se fermer aucune porte pour l’avenir, et notamment celle du Real Madrid. Intéressé par Mahrez depuis l’époque Zidane, même si Florentino Pérez avait mis son veto à ce transfert en 2016 puis en 2017 avant que Man City ne débourse 70 millions d’euros pour l’acheter, le Real envisage de passer à l’attaque pour le Fennec.

Le Real Madrid veut récupérer Mahrez gratuitement

🚨En cas de départ de Marco Asensio cet été, le Real Madrid pourra passer à l’attaque pour signer Serge Gnabry ou Riyad Mahrez !



[ @Ekremkonur ] pic.twitter.com/Gxlfhk5vGL — Real Madrid-French 🇫🇷 (@RMadridFrench) June 28, 2022

Aux côtés de son agent, Mahrez étudie actuellement les possibilités qui s’offrent à lui pour le futur. Et sachant que Carlo Ancelotti pense qu’il serait un renfort très intéressant pour son attaque avec son profil de joueur technique, Mahrez pourrait attendre d’être libre dans un an pour filer au Bernabeu. C’est en tout cas la volonté de Florentino Perez, qui ne compte pas débourser d’argent pour recruter Mahrez, selon El Nacional. Désireux de remporter la Ligue des Champions, une compétition où le Real est roi, Mahrez pourrait donc faire une dernière pige chez les Skyblues avant de s’envoler pour l’Espagne. Un choix compréhensible, surtout que Pep Guardiola va devoir se passer un peu de Mahrez lors de la saison à venir pour aligner Erling Braut Haaland et Julián Álvarez, les deux futures stars de City.