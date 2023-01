Cristiano Ronaldo au Real Madrid, l'incroyable coup de poker

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo s'est laissé tenter par l'aventure saoudienne à Al-Nassr. Le Portugais y a signé un contrat en or qui semble lui convenir. Toutefois, il espérait jusqu'au dernier moment que le Real Madrid ne lui donne une seconde chance.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo donne une nouvelle orientation à sa carrière et quitte pour la première fois l'Europe en club. La star portugaise a signé vendredi un contrat de trois ans avec la formation saoudienne d'Al-Nassr. Ce n'est pas un nom ronflant dans le monde du foot mais le contrat offert l'est bien plus. 200 millions d'euros de salaire étalés sur trois années, de quoi consoler Ronaldo de n'avoir trouvé aucun club en Europe voulant de lui. Une offre quasiment impossible à refuser même pour un joueur aussi bien payé que CR7 durant toute sa carrière.

Le Real a tourné la page CR7, priorité au collectif

Pourtant, le joueur portugais aurait presque déchiré l'onéreux contrat si un club s'était manifesté pour lui, le Real Madrid. Marca confirme ce qui était un bruit de couloir, à savoir que Cristiano Ronaldo voulait revenir au Real Madrid en 2023. Revenu du Mondial au Qatar, il avait pris la destination de Valdebebas le centre d'entraînement du Real Madrid pour peaufiner sa préparation physique. Secrètement, il espérait séduire de nouveau son ancien employeur.

🚨| Cristiano Ronaldo waited for an offer from Real Madrid, that never came. @marca #rmalive pic.twitter.com/8YvBmGdtqf — Madrid Zone (@theMadridZone) December 31, 2022

Malheureusement, il n'en était pas de même pour les Merengues. Que ce soit avec un contrat revu à la baisse ou la promesse d'un rôle mineur dans le vestiaire, Cristiano Ronaldo n'aurait pas réussi à redevenir un joueur madrilène. Le Real Madrid privilégie désormais une logique de groupe et un vestiaire uni avec des joueurs plus ou moins égaux, pas une star au-dessus des autres. Carlo Ancelotti lui-même ne donnait que peu d'espoirs au Portugais. « Nous n'avons pas besoin de renforts au mercato d'hiver », avait-il lancé au cas où CR7 rêvait encore d'un retour à Bernabeu.