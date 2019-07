Mercato : Rennes grille l'OM et le LOSC pour ce buteur à tarif réduit

Dans : Mercato, Ligue 2, Rennes, LOSC, Ligue 1, OM.

Grand animateur du mercato français cet été, Silas Wamangituka se rapproche d’une formation de Ligue 1.

Sous le maillot du Paris FC, Silas Wamangituka a particulièrement brillé la saison passée, en marquant 11 buts en 32 matchs de L2. Suffisant pour attirer les regards. Au début de l’été, l’Olympique de Marseille, mais aussi Nantes et Toulouse, étaient sur le coup. Sauf que ces trois clubs ont désormais changé de priorité, sachant que le PFC réclame tout de même cinq millions d’euros pour son attaquant de 19 ans. Une somme qui ne freine pas Lille et Rennes. Si Schalke 04 aurait les faveurs financières du club parisien, le Congolais veut impérativement poursuivre sa progression en L1.

Ce qui signifie donc que les deux clubs européens ont une longueur d’avance. Plus le SRFC que le LOSC, selon L’Equipe. Alors que les Dogues envisagent de prêter l’attaquant physique d’1m89 après l’avoir acheté, les Bretons, eux, sont prêts à l'accueillir directement dans leur effectif. Une bonne nouvelle pour les dirigeants rennais, qui entretiennent, en plus, de bonnes relations avec Pierre Dréossi, le manager général du PFC. Pour l’instant, le vainqueur de la Coupe de France offre trois millions plus un joueur en prêt. De quoi convaincre la formation de deuxième division ? Réponse dans les jours à venir...