Mercato : Rennes accélère, Todibo en approche

Dans : Mercato.

Très ambitieux sur le marché des transferts, le Stade Rennais se prépare à vivre des prochains jours très agités.

Edouard Mendy vient de partir pour Chelsea, un gardien de premier plan doit signer, M’Baye Niang ne pourra pas rester non plus, et un défenseur central est recherché. A ce niveau, une arrivée prometteuse se prépare. Jean-Clair Todibo, prêté la saison dernière à Schalke 04, a bien compris qu’on ne comptait plus sur lui au FC Barcelone, et a donc demandé à quitter le club. Florian Maurice a immédiatement saisi l’occasion pour contacter les dirigeants barcelonais, affirme Téléfoot. Un prêt avec option d’achat est activement discuté à l’heure actuelle, et les discussions sont également en cours directement avec l’entourage de l’ancien toulousain, qui apporterait une concurrence supplémentaire dans la charnière centrale composée de Da Silva et Aguerd.