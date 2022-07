Mercato : Renato Sanches, l'AC Milan en plein mensonge

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère rapidement boucler la venue de Renato Sanches en provenance du LOSC. Le Portugais a toujours une autre proposition de la part de l'AC Milan.

Olivier Létang l'officialisait il y a quelques jours : Renato Sanches va quitter le LOSC. Le milieu de terrain portugais ira soit au PSG, soit à l'AC Milan. Le club lombard a déjà un accord établi avec les dirigeants lillois pour un transfert à près de 15 millions d'euros. Un montant que le PSG ne veut pas atteindre. Cependant, les champions de France ont l'avantage d'avoir la préférence de Renato Sanches, qui pousse pour rejoindre la capitale. Il faut donc désormais que les Parisiens arrivent à se mettre d'accord avec le LOSC, alors que le PSG ne veut pas payer plus de 10 millions d'euros cet été. Pour contenter les Dogues, un prêt avec option d'achat obligatoire est envisagé. Mais pour l'heure, rien n'est signé avec aucune équipe. Et des rumeurs parlent toujours de l'AC Milan.

Milan prêt à tenter un coup de bluff pour Sanches ?

🚨 Renato Sanches va prendre la direction du PSG ! 🔴🔵



🇦🇷 Leandro Paredes rejoindra la Juventus.



@barzacom_ @MarcoBarzaghi pic.twitter.com/xvbY01S1Fl — Media Parisien (@MediaParisien) July 22, 2022

Selon les informations de Calciomercato, les Lombards commencent à perdre patience et ne veulent plus forcément attendre Renato Sanches. A tel point que Milan a déjà trouvé le remplaçant de Sanches, en la personne de Carney Chukwuemeka, également pisté par... le PSG. Pour s'attacher les services du jeune joueur d'Aston Villa, dont le contrat se termine dans un an, les champions d'Italie devront verser 10 millions d'euros, soit à peu près la même somme évoquée pour Renato Sanches. Le média italien se demande néanmoins si l'AC Milan n'a pas prévu cette stratégie pour définitivement forcer la main à Sanches et son agent, Jorge Mendes, qui font pour le moment jouer la montre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

Les prochains jours devraient en dire plus sur le sujet, alors qu'une partie de la presse mercato française et italienne envoie Renato Sanches au PSG, tout comme Nordi Mukiele. Le latéral de Leipzig a trouvé un accord avec le PSG, tout comme son club. Un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros est évoqué dans le cadre d'un transfert sec. L'international français viendra concurrencer Achraf Hakimi mais également Sergio Ramos au poste de défenseur central.