Mercato : Recruter Cristiano Ronaldo, c'était facile pour la Juve

Après 9 saisons au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a pris le risque de quitter l’Espagne pour rejoindre la Juventus Turin cet été. Un transfert assez improbable, en pleine Coupe du Monde, qui a surpris tout le monde. Même les dirigeants italiens n’imaginaient visiblement pas boucler ce transfert aussi facilement. C’est tout du moins ce qu’a clairement laissé sous-entendre le vice-président de la Juve, le célèbre Pavel Nedved.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu accueillir dans notre équipe un joueur de classe mondiale comme Cristiano Ronaldo. Certains ont pensé que c’était fou. Nous sommes dans une option où il est très difficile d’acheter des joueurs qui sont meilleurs que notre 11. Notre directeur sportif nous a dit une fois que nous pouvions acheter Ronaldo. Nous savions que clause avait baissé à 100M€, donc c’était plus réalisable » a expliqué l’ancien joueur de la Juve au journal tchèque Idnes avant de poursuivre. « Nous avons dû aller voir le président qui a examiné le dossier sous tous les aspects et a donné son accord. C’était beaucoup plus facile étant donné qu’il voulait nous rejoindre. Il voulait changer d’environnement et quitter Madrid. Il a choisi notre club et c’est un honneur pour nous ». Désormais, les dirigeants et les supporters de la Juve attendent avec impatience le premier but de CR7 dans le championnat italien…