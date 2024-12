L1 ‍: Lens rate le top 5 à Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 15e journée

Stade Abbé-Deschamps

Auxerre-Lens 2-2

Buts : Perrin (31e), Osho (73e) pour Auxerre ; El Aynaoui (22e), Nzola (45e) pour Lens

Supérieur à Auxerre pendant une bonne partie du match, Lens a finalement concédé le nul 2-2. Un résultat décevant pour les Artésiens au classement.

Après deux succès de rang, le RC Lens devait faire la passe de trois pour dépasser provisoirement l'OL. Cela partait bien en première période puisque les hommes de Will Still dominaient les débats. Ils trouvaient la faille via El Aynaoui. Néanmoins, Auxerre ne se laissait pas faire. Après une frappe de Joly détournée de justesse par Samba (24e), Perrin ne laissait aucune chance au gardien lensois d'un superbe coup-franc. Malheureusement pour l'AJA, la défense n'était pas aussi performante. Un alignement coupable profitait à Nzola qui mettait le RCL devant au repos.

Auxerre poussait ensuite pour revenir mais les occasions icaunaises n'étaient pas nombreuses. Joly tentait d'obtenir un penalty mais sa simulation grossière ne piégeait pas la VAR. Les hommes de Pelissier revenaient une deuxième fois au score sur une tête d'Osho. On en restait finalement à 2-2. Un scénario frustrant pour Lens qui contrôlait le match. Les Sang et Or se classent 6e (24 pts) devant Auxerre 8e (21 pts).