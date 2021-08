Mercato : Real ou City, 15 jours de folie pour Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

A moins de deux semaines de la fin du marché des transferts, l’avenir de Cristiano Ronaldo n’est pas joué. Le Real et Manchester City sont sur les rangs pour un incroyable coup de théâtre.

Avec encore un an de contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo semblait parti pour continuer l’aventure pour une dernière saison dans le Piémont. Les dirigeants de la Vieille Dame l’ont fait savoir à son retour de vacances : malgré l’absence de titre la saison passée, en dépit de son entente glaciale avec Max Allegri, CR7 ira jusqu’au bout de son contrat à la Juventus. Très discret ces dernières semaines, le Portugais n’a pas contredit ses supérieurs et se prépare comme si de rien n’était à reprendre le chemin des terrains et continuer à enfiler les buts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Mais dans les coulisses, l’activité est très différente sur ce mercato. En effet, cela fait désormais un moment que Cristiano Ronaldo a confié ses envies de départ à son fidèle agent Jorge Mendes. Ce dernier a contacté et même insisté auprès du PSG pour le placer, mais les Parisiens ont travaillé sur d’autres options, avec la tentative de prolongation de Kylian Mbappé qui a été prioritaire, puis l’opportunité incroyable de faire venir Lionel Messi.

La bombe du Corriere Dello Sport : Mendes negocie avec Manchester City pour Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/UFTNzeChIe — FrSerieA (@FrSerieA) August 16, 2021

Tout s’était donc calmé concernant l’avenir de CR7, mais les choses se sont brutalement réveillées ces dernières heures. C’est tout d’abord le Corriere dello Sport qui a fait savoir que le quintuple Ballon d’Or avait tout simplement offert ses services à Manchester City, qui cherche un avant-centre et peine à convaincre Tottenham de lui vendre Harry Kane. Jorge Mendes assure que recruter l’ancien de Manchester United serait beaucoup moins onéreux, et lui permettrait d’avoir l’expérience d’un joueur ayant déjà gagné la Ligue des Champions, ce qui manque cruellement aux Citizens. Le journal italien affirme que, si Manchester City n’a pas répondu favorablement à la demande du clan du Portugais, la porte n’est pas fermée, notamment si les négociations avec Tottenham venaient à échouer.

CR7 en plan B derrière Harry Kane

A 36 ans, l’arrivée de Cristiano Ronaldo chez l’ennemi de Manchester United ferait toutefois un énorme buzz, mais dans le monde du football, rien n’est impossible, surtout que City, qui a perdu Sergio Agüero, a désespérément besoin d’un avant-centre de premier plan pour l’exercice à venir. Son transfert aurait en tout cas l’avantage de ne coûter « que » 25 ME, contrairement aux 180 ME demandés par les Spurs pour Harry Kane.

🚨🚨 ¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7! 🚨🚨



⚪️ "ANCELOTTI QUIERE a CRISTIANO RONALDO en el Real MADRID" ⚪️#ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/ceOjLN6yBb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021

Et si ce n’est pas City, ce sera peut-être le Real Madrid. L’émission espagnole El Chiringuito a lâché une véritable bombe dans la nuit de lundi à mardi, évoquant l’avenir de Cristiano Ronaldo. Ce dernier s’est également proposé au Real Madrid, où il aimerait travailler à nouveau avec Carlo Ancelotti, les deux hommes s’appréciant beaucoup. Le manager italien pourrait même faire le forcing auprès de son président Florentino Pérez pour forcer ce retour qui ferait aussi un énorme buzz. « Ancelotti veut Cristiano Ronaldo dans son équipe au Real Madrid. Il insiste pour son retour », a ainsi assuré Edu Aguirre, le journaliste d’El Chiringuito dans une information qui a beaucoup surpris. En effet, Florentino Pérez a déjà fait savoir à plusieurs reprises que CR7 représentait le passé à la Maison Blanche, et qu’il était impossible d’investir à nouveau sur un tel joueur alors que le Real cherchait à l’avenir à faire venir des Mbappé ou des Haaland. Néanmoins, le média espagnol l’assure, tout peut encore bouger dans ce dossier en deux petites semaines.