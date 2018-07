Mercato : Chapeau Monaco, qui grille Chelsea pour Golovin

Dans : Mercato, Monaco, Premier League.

Diamant brut de la sélection russe, Aleksandr Golovin a marqué les esprits pendant la Coupe du monde, et il va désormais découvrir la Ligue 1.

Le milieu de terrain du CSKA Moscou était depuis longtemps annoncé entre Chelsea et l’AS Monaco, avec notamment un gros faible pour le club anglais, dont le propriétaire est proche de celui du club moscovite. Mais le forcing de la formation de la Principauté a fini par faire la différence, et L’Equipe annonce que Golovin va signer sur le Rocher.

« Je pense que Monaco a offert de meilleures conditions pour le club et un projet plus cohérent pour le joueur. Chelsea est un grand club que je respecte mais leur milieu est déjà bien saturé. Aleksandr peut jouer dans n'importe quel grand club, mais il est dans une période de transition, il va lui falloir un peu de temps », a de son côté fait savoir Vadim Vasilyev à Sport-Express. Un transfert supérieur à 30 ME est prévu, tandis que le Russe s’engagera pour cinq ans à Monaco, où il sera tout de même là aussi au cœur d’un milieu aussi jeune que talentueux.