Cristiano Ronaldo, le secret de son communiqué dévoilé

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Quelques heures après un premier message de Carlo Ancelotti qui avait nié son désir de le faire revenir au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a publié un long communiqué sur son avenir. Un fait très rare mais qui cache mal le problème de CR7.

Cristiano Ronaldo ne s’attendait probablement à être la star du mercato ce mardi, mais lorsque dans la nuit l’émission El Chiringuito a annoncé que Carlo Ancelotti voulait le faire revenir à Madrid tout s’est emballé. Mais preuve que le sujet a été pris sérieusement du côté des Merengue, c’est l’entraîneur italien qui a fermement repoussé cette annonce de l’émission espagnole qui chaque jour délivre des annonces fracassantes. Et si Carlo Ancelotti a pris la parole concernant CR7, c’est que l’ancien coach du PSG sait que la star portugaise est au cœur de nombreuses supputations. On en était là du dossier Cristiano Ronaldo lorsque ce dernier est sorti à son tour de son mutisme, et pas pour vendre sa dernière montre ou son nouvel hôtel, mais pour s’offusquer de tout ce qu’il se dit sur son avenir de footballeur.

Cristiano Ronaldo trop gourmand pour changer de club

Spécialiste du mercato, Tancredi Palmeri estime que même s’il nie toute volonté d’être transféré lors de ce mercato, Cristiano Ronaldo ment. « Ces derniers mois j'avais déjà décrit comment Jorge Mendes l'avait proposé à plusieurs reprises au Real Madrid, au PSG et à Manchester United (…) Suite au message de Cristiano Ronaldo pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'un complot ? Non, ce n'est pas le cas. Car la vérité est que Mendes fait vraiment tout pour pouvoir emmener CR7 ailleurs. Mais il n’a pas de proposition, son salaire ne le lui permet pas et personne n'est intéressé (…) Le plus grand ennemi de Cristiano est Cristiano lui-même, en continuant d'exiger le même traitement salarial tout en trouvant un nouveau club », fait remarquer le journaliste italien, qui pense que la star portugaise a du mal à accepter que désormais sa carrière ne lui permette plus d’être aussi exigeant qu’avant.