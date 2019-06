Mercato : Pistée par l'OL, cette pépite file à Arsenal pour 18 ME

Dans : Mercato, Lorient, Premier League, Foot Europeen, OL.

Auteur de belles performances sous le maillot du FC Lorient, Alexis Claude-Maurice est l’une des attractions de ce mercato estival.

Alexis Claude-Maurice ne fera pas de vieux os en Ligue 2. Suite à une saison pleine en Bretagne, où il a marqué 14 buts en 34 matchs, le milieu offensif va partir dans un grand club européen. Courtisé par l’Olympique Lyonnais ou le Lille OSC durant ce marché des transferts, le joueur de 21 ans va plutôt filer à l’anglaise. D’après Soccer Link, ACM devrait effectivement imiter Mattéo Guendouzi, formé à Lorient et aujourd’hui à Arsenal. Selon le média, Claude-Maurice a bel et bien choisi de rejoindre les Gunners.

Alors qu’il disposerait d’un accord contractuel avec la formation d’Unai Emery, l’ailier lorientais devrait débarquer à Londres à son retour de vacances. En attendant, Arsenal doit trouver un terrain d’entente avec le FCL. Mais la dernière offre de 18 millions d’euros pourrait convaincre Loïc Féry. Ce qui signifie donc que Claude-Maurice a de grandes chances de poursuivre sa carrière en Premier League, et non pas en Ligue 1, comme cela aurait pu être possible avec Lyon ou Lille...