Mercato : Paul Pogba met le feu, il se voit au Real Madrid

Décevant lors du match aller et même exclu en fin de rencontre, Paul Pogba a vu Manchester United créer l’exploit face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec ce succès 1-3 au retour au Parc des Princes.

Une qualification à laquelle il ne croyait pas vraiment, et ce dès le mois de janvier. En effet, en dépit du limogeage de José Mourinho, avec qui il ne s’entendait pas bien, courant décembre, la Pioche avait tout simplement demandé à quitter les Red Devils dès le mois de janvier. C’est ce qu’affirme Marca ce dimanche, le journal espagnol assurant que la demande a été transmise à son agent, mais Mino Raiola n’a pas pu boucler un transfert de cette taille en cours de saison.

La partie n’est que remise puisque le média madrilène assure que Paul Pogba n’a pas changé d’avis, et souhaite découvrir un nouvel univers en rejoignant le Real Madrid. L’international français rêve d’évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane, et cette arrivée au sein d’un milieu vieillissant a de quoi plaire à Zizou. Le plus dur sera certainement de boucler l’affaire sur le plan financier. La Maison Blanche a certes de gros moyens pour se faire un sérieux lifting cet été, mais Pogba, recruté pour plus de 110 ME par Manchester United, devra forcément faire l’objet d’un transfert une nouvelle fois supérieur à la barre des 100 ME. A ce prix-là, l’enveloppe madrilène pour le mercato en prendrait tout de même un sacré coup.