Mercato : Pas de Qatar pour Fékir, l'Angleterre en profite !

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Joueur phare de Betis Séville, Nabil Fekir est désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat espagnol à son poste. Un club anglais est prêt à casser sa tirelire pour faire venir le Français en Premier League.

De retour à un très bon niveau la saison passée avec le Betis Séville, Nabil Fekir a permis à la formation andalouse de terminer à une belle cinquième place en Liga, à 5 points du rival sévillan et donc de la Ligue des Champions. Cette saison, Fekir est toujours aussi important pour les Verdiblancos, mais malgré ça, ce n'est pas suffisant pour intégrer la liste de Didier Deschamps et participer à la Coupe du monde au Qatar. Pourtant, le joueur de 29 ans garde une belle cote sur le marché des transferts. Un club anglais est même prêt à formuler une offre au Betis Séville cet hiver pour se renforcer avec le meneur de jeu.

Fekir enfin en Premier League ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabil Fekir (@nabilfekir)

Avant le début de la saison 2018/2019, Nabil Fekir a failli signer à Liverpool. Mais recalé lors de la visite médicale, le champion du monde est finalement resté à l'OL. Si depuis Fekir est parti dans une équipe moins performante, l'ancien lyonnais est toujours considéré comme un grand joueur. Selon les informations de Mundo Deportivo, Newcastle aimerait recruter l'international Français (25 sélections). Le club anglais, actuel troisième de Premier League, réalise une saison incroyable et nourrit de grandes ambitions après son rachat par les Saoudiens. Le média espagnol parle d'une offre de 50 millions d'euros, dès cet hiver pour enfin faire venir Fekir en Angleterre. Eddie Howe recherche désespérément un joueur capable d'évoluer derrière un attaquant de pointe et de dicter le jeu. Si James Maddison est la priorité des Magpies, le technicien anglais est également séduit par le profil de Fekir. Plusieurs années après son transfert avorté qui l'a beaucoup affecté, Fekir pourrait enfin découvrir la Premier League avec un club qui a l'ambition de retourner en Ligue des Champions et d'imposer une domination outre-Manche.