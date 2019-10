Mercato : Osimhen à vendre, c'est pour bientôt avoue le LOSC

Dans : Mercato, LOSC, Ligue 1, Foot Europeen.

Cette semaine, Victor Osimhen a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1 du côté du Lille OSC.

Une juste récompense pour celui qui est considéré comme la grande révélation de ce début de saison. Meilleur buteur de la L1, avec sept buts marqués en neuf journées, l'attaquant de 20 ans réalise l’exploit de faire oublier Nicolas Pépé, parti à Arsenal pour 80 millions d’euros lors du dernier mercato estival. Il faut dire que l’international nigérian a toutes les qualités requises pour intégrer l’effectif d’un cador européen à l’avenir. Ce dont Luis Campos est bien conscient, lui qui se dit déjà prêt à écouter les offres pour Osimhen à l’issue de cet exercice.

« Quand on est dans un club comme Lille, c'est difficile de garder un attaquant qui marque des buts. On s'attend à être attaqué par d'autres clubs si Victor Osimhen continue comme ça. On a déjà été sondé par des clubs européens. C'est normal, dans le football actuel. Comme tout le monde, j’aimerais continuer avec les meilleurs joueurs à chaque saison. Mais comme tous les joueurs qui sont arrivés au LOSC dans ce projet, l'idée c'est de toujours les aider à progresser, qu'ils aident l'équipe et le club à progresser », a avoué, sur RMC, le conseiller du président lillois Gérard Lopez, qui sait que le LOSC va réaliser une nouvelle belle plus-value avec Osimhen, acheté pour 12 ME à Charleroi l’été dernier.