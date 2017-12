Mercato : Nzonzi à Arsenal, qui a osé lancer cette rumeur ?

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Absent du groupe du FC Séville qui affronte Maribor mercredi soir en Ligue des Champions, Steven Nzonzi devrait quitter le club andalou au mercato hivernal.

Ce n’est plus un secret pour grand monde depuis plusieurs jours maintenant : l’international français est en froid avec le staff technique du FC Séville et a été invité à se trouver un point de chute. Ces dernières heures, de nombreuses rumeurs ont circulé au sujet du milieu de terrain de 28 ans, comme sa présence à Londres pour négocier avec Arsenal, où Arsène Wenger en aurait fait sa priorité. Interrogé par France Football, le joueur a démenti cette information.

« C'est n'importe quoi ! Je suis effectivement à Londres, mais ça n'a absolument rien à voir avec un transfert, ni même avec le foot. Je suis venu voir mon fils qui habite là et en profiter pour passer du temps avec lui. Vous voyez, il n'est pas question d'une signature à Arsenal ou ailleurs » a-t-il lâché avant d’évoquer son avenir. « Ça peut être intéressant pour le club de me vendre. Il y a toujours un côté business, dans le foot. Mais ce qui m'ennuie, c'est la manière dont ça se passe. Ça ne s'était jamais mal passé avec un entraîneur, auparavant. Je n'avais jamais eu ce genre de problème. Sincèrement, pas pour le moment. Mais, en toute humilité, je ne me fais pas de souci pour le futur » a-t-il expliqué, bien conscient que beaucoup de clubs vont rapidement s’intéresser à son cas. Seul hic : le FC Séville a fixé la clause libératoire du joueur à 40ME. Rien que ça…